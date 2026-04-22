Dopo l'ottima prestazione fornita da Josep Martinez contro il Como nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, a molti è venuto il dubbio che l'Inter un portiere per il futuro ce l'abbia già in casa. L'estremo difensore spagnolo, al netto di qualche uscita alta nel finale un po' rivedibile, è stato determinante con le sue uscite basse (vedi quella su Diao subito dopo il 2-1 di Calhanoglu) e con diversi altri interventi tra primo tempo (Baturina) e secondo (Caqueret in pieno recupero).

Da qui la domanda fatta a Emiliano Viviano dagli studi Mediaset, nel post-partita: il post-Sommer è effettivamente già in casa nerazzurra? "Martinez, quando ha giocato, è stato all'altezza - la risposta dell'ex portiere, che ha anche un brevissimo trascorso in nerazzurro ormai di molti anni fa -. Parliamo dell'Inter, è normale si cerchi il meglio. Qualcosa in giro c'è, qualche nome che ho letto non è meglio di lui. Qualcuno sì. Meglio di Martinez c'è Alisson, che leggo potrebbe tornare in Italia, ma stiamo parlando dell'élite mondiale. Vicario siamo lì, ha fatto alcune stagioni al Tottenham, ad alti livelli in Italia non c'è mai stato, ma siamo su livelli più simili. Non hanno lo stesse caratteristiche. Poi, se va via Sommer, comunque un altro portiere devono prenderlo...".

A Viviano viene poi chiesto un voto alla stagione di Cristian Chivu, vicino a conquistare lo Scudetto e che da ieri è anche in finale di Coppa Italia. "Per me voto 9, per l'eliminazione in Champions, sennò sarebbe stato 10", è la risposta.