Leonardo Bonucci, ex collaboratore di Gennaro Gattuso nello staff della Nazionale italiana e ancora oggi nell'organico FIGC, a margine della cerimonia dei Laureus World Sports Awards a Madrid ha parlato anche alla Gazzetta dello Sport, indicando quelli che secondo lui sono attualmente i tre giovani italiani più promettenti e che possono in qualche modo dare un contributo alla causa azzurra dopo la ferita della mancata qualificazione ai Mondiali: "Pio Esposito penso che nei prossimi anni diventerà un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Marco Palestra penso che giocherà in un top team. L'ultimo direi Davide Bartesaghi, gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club".

Sezione: News / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 14:29 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.