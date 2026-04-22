Leonardo Bonucci, ex collaboratore di Gennaro Gattuso nello staff della Nazionale italiana e ancora oggi nell'organico FIGC, a margine della cerimonia dei Laureus World Sports Awards a Madrid ha parlato anche alla Gazzetta dello Sport, indicando quelli che secondo lui sono attualmente i tre giovani italiani più promettenti e che possono in qualche modo dare un contributo alla causa azzurra dopo la ferita della mancata qualificazione ai Mondiali: "Pio Esposito penso che nei prossimi anni diventerà un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Marco Palestra penso che giocherà in un top team. L'ultimo direi Davide Bartesaghi, gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club".