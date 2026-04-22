L'Inter non conquista solo la finale di Coppa Italia, al termine della rocambolesca gara di semifinale contro il Como: i nerazzurri hanno conquistato anche un'altra sfida andata in scena ieri sera, ovvero quella dell'Auditel. L'incontro di San Siro, trasmesso su Canale 5, ha infatti incollato davanti agli schermi 4.851.000 spettatori con uno share del 24%. Un dato che proietta la sfida di ieri di San Siro non solo in testa fra le partite più viste della competizione, ma al primo posto fra quelle mandate in onda in chiaro nella stagione 2025/26.

Subito dietro, la nuova replica della serie 'Il Commissario Montalbano' di RAI 1, fermatasi a 2.853.000 spettatori e la nuova puntata del programma di Francesca Fagnani 'Belve' con 1.761.000 spettatori. DiMartedì su La7 scende a 1.573.000 spettatori (9.8%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva chiuso con 1.810.000 spettatori (11.1%). L'altro programma di approfondimento dell'attualità, Farwest su RAI3, arriva a 457.000 spettatori (3%); la scorsa settimana Salvo Sottile aveva raggiunto 487.000 spettatori (3.2%).