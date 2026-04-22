I club europei dominano le prime posizioni nella classifica delle 50 società di calcio di maggior valore al mondo, stilata dalla rivista Sportico. E tutto questo nonostante sia la Major League Soccer è il torneo che porta il maggior numero di club con 18 presenze davanti alla Premier League inglese a quota 16. I 50 club presenti in classifica valgono complessivamente 95,5 miliardi di dollari, con una crescita complessiva dell’11% rispetto agli 86 miliardi del 2025. L’incremento annuale è il più elevato mai registrato nei quattro anni di classifiche calcistiche di Sportico, ma è comunque inferiore agli aumenti osservati negli altri principali sport nell’ultimo anno, visto che la Formula 1 ha registrato un +48%, la NFL e l’NBA entrambe +20%, la NHL +17% e la MLB +12%.

Il Real Madrid si conferma in cima a questa speciale classifica, con una valutazione di 7,7 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 6,53 miliardi di 12 mesi fa. I Blancos sono davanti a Barcellona (6,65 miliardi) e Manchester United (6,47 miliardi). I blaugrana superano così gli inglesi e si piazzano al secondo posto grazie a una crescita di quasi 1 miliardo in un solo anno. Allargando l’orizzonte alle prime 15 troviamo tre club italiani. La Juventus si conferma la più alta per valore, 1,84 miliardi di dollari (1.81 nel 2025), seguita dal Milan (1,66 miliardi, contro gli 1,34 miliardi del 2025) e l’Inter (1,62 miliardi rispetto agli 1,3 del 2024). I nerazzurri, però, grazie alla finale di Champions League conquistata lo scorso anno sono l’unica delle tre ad aver superato i 600 milioni di dollari di ricavi, raggiungendo quota 613 milioni.