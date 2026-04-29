Nuone notizie da Appiano Gentile a pochi giorni da Inter-Parma, match in programma domenica sera a San Siro e che potrebbe regalare ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, Lautaro Martinez è da considerare pienamente recuperato per l'appuntamento dopo il riacutizzarsi del problema al polpaccio destro al rientro in campo contro la Roma (dove era rientrato dall'infortunio siglando una doppietta).

Il capitano dell'Inter oggi ha lavorato con il resto del gruppo: i dubbi si sono trasformati in certezze, domenica sera il Toro ci sarà. Spetterà poi al tecnico Cristian Chivu decidere se schierarlo in campo da titolare o se tenerlo inizialmente in panchina per insierlo a gara in corso. Saranno invece ancora assenti Luis Henrique e Hakan Calhanoglu: l'esterno brasiliano (risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra) e il regista turco (risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra) stanno continuando il lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni.