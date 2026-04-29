Quello che dovrebbe arrivare domenica a livello anche aritmetico è lo Scudetto di Cristian Chivu contro Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ne è convinto l'ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, intervistato da 1 Station Radio nel corso di '1 Football Club': "Sì, assolutamente. Bisogna dare grande merito a Chivu per il lavoro fatto durante tutta la stagione. Ha preso una squadra che doveva essere sistemata e l’ha migliorata pezzo dopo pezzo. Ha valorizzato tanti giocatori, ha dato fiducia a elementi importanti e ha creato un gruppo con una mentalità comune. L’Inter nei momenti decisivi è stata la più forte, quindi è un titolo meritato. Ora bisogna chiudere definitivamente, ma la strada è quella giusta".

Parlando invece del Napoli, secondo lei la stagione degli azzurri è da considerarsi insufficiente oppure no?

"Io credo che bisogna analizzare bene il contesto. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma quest’anno ha avuto tante difficoltà, soprattutto per gli infortuni. Non è mai facile ripetersi. Antonio Conte ha lavorato bene, ha dato un’identità alla squadra e quando il Napoli gioca bene si vede chiaramente la sua mano. Considerando tutto, per me è stata una stagione positiva: magari non perfetta, ma comunque di valore.

Se fosse in Aurelio De Laurentiis, continuerebbe con Conte nella prossima stagione?

"Sì, assolutamente sì. Un secondo posto è comunque un grande risultato e credo che tutti lo avrebbero firmato a inizio stagione. Bisogna dare continuità al lavoro fatto”.