L'undicesima partita di Serie A di questa stagione di Kevin Bonacina, arbitro classe 1993 della sezione di Bergamo, sarà probabilmente la più importante diretta sin qui nella sua giovane carriera. Il neo designatore arbitrale Dino Tommasi ha deciso di affidargli quello che sarà praticamente il campo centrale della 35esima giornata del campionato, quello di San Siro dove l'Inter ospiterà il Parma di Carlos Cuesta in quello che può diventare il match che sancirà la certezza aritmetica della conquista del ventunesimo Scudetto da parte dei nerazzurri. Responsabilità non indifferente, per una delle giovani leve arbitrali italiane, specie in un periodo particolarmente spinoso per quelle che un tempo si chiamavano 'giacchette nere'; e anche se non sarà un battesimo a San Siro, dove ha già diretto una gara di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo la scorsa stagione, sarà comunque un'occasione nella quale Bonacina avrà molti riflettori puntati addosso.

Per l'arbitro nato a Lecco sarà come detto la prima direzione assoluta in carriera con l'Inter in campo, ma nel suo excursus arbitrale spunta un incrocio con quello che è l'attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu: si deve riavvolgere la macchina del tempo fino al 15 gennaio del 2023, giornata in cui l'Inter Primavera allenata all'epoca proprio dal tecnico rumeno affrontò il Milan di Ignazio Abate al Konami Youth Development Centre. Giornata che Chivu ricorderà con piacere, visto che furono i nerazzurri a portare a casa la vittoria grazie al gol decisivo firmato al minuto 33 da Enoch Owusu, oggi attaccante del San Gallo in Svizzera, su assist di un altro protagonista della partita di domenica quale Pio Esposito. Per la cronaca, a fine stagione l'Inter mancò la qualificazione ai playoff solo per una peggiore differenza reti negli scontri diretti rispetto alla Roma che arrivò a 55 punti come i nerazzurri, in un torneo che poi venne vinto dal Lecce. Volendo andare ancora più in fondo, Chivu e Bonacina si sono incrociati anche a livello Under 17 nel settembre del 2019, anche in questo caso in un derby e anche questa volta con l'Inter capace di battere il Milan per 2-1, e nella categoria Under 18. Ironia della sorte, in quel caso si trattava di una sfida Inter-Parma finita con l'Inter vittoriosa per 4-1 nel marzo del 2021.