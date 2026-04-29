Il mese di aprile arriva al capolinea e l'Inter, come di consueto, chiama a raccolta i suoi tifosi per votare il BetssonSport Player of the Month delll'ultimo mese. Sono quattro i candidati il lizza per il premio: si tratta di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Ora la palla passa ai tifosi: le votazioni sono aperte in tutti i profili social nerazzurri.

Il regista turco in questo mese si è reso protagonista con Roma (un gol e un assist) e con il Como (un assist), ma anche - e soprattutto - nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, sempre contro i lariani, con una doppietta e un passaggio vincente. Mese importante anche per Tikus, finalmente di nuovo in feeling con il gol: una rete e un assist con la Roma, doppietta al Como e reti contro Cagliari e Torino. Sorride anche Barella, in rete contro la Roma e il 'suo' Cagliari (più un assist in quel di Como), mentre Dimarco ad aprile conta tre assist (uno con il Cagliari e due a Torino) che l'hanno fatto balzare in vetta alla classifica della storia della Serie A con questo fondamentale.