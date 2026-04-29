Fausto Pizzi, doppio ex di Inter e Parma, parla ai microfoni della Gazzetta di Parma esaminando il lavoro compiuto dal tecnico ducale Carlos Cuesta evidenziandone le qualità: "Ha portato avanti il lavoro fatto da Cristian Chivu nella seconda parte della scorsa stagione. Veniva da esperienze diverse come collaboratore in club con giocatori molto forti. Qui ha valorizzato il materiale umano a disposizione. È un allenatore empatico: riuscire a far entrare nello spirito di sacrificio del Parma giocatori dalla tecnica individuale importante come Adrien Bernabé o Mateo Pellegrino, è un suo merito".

Aproposito di Chivu: l’anno scorso ha salvato il Parma, oggi è a un passo dal vincere lo scudetto al debutto con l’Inter. A Milano lei ha avuto come allenatore un gigante come Trapattoni: c’è qualcosa di lui che rivede in Chivu?

"Hanno lo stesso carisma. Chivu ha dimostrato di aver personalità, perché stare in uno spogliatoio di campioni come quelli dell’Inter dopo una stagione importante ma chiusa senza raccogliere niente come quella passata non è facile. Ha tanti meriti nello Scudetto che vincerà".

Nella rosa attuale c’è un giocatore in cui si rivede?

"Bernabé: è mancino come me e in serie B arrivava facilmente al tiro. Mi piace molto".

Quale giocatore è pronto per una big?

"Quelli più di prospettiva sono Pellegrino e Suzuki, ma anche Delprato ha confermato di essere un giocatore di assoluto rendimento e continuità".