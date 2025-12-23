Slitta il rientro di Darmian nel 2026. Con Dumfries out fino a marzo, a destra c'è un'emergenza, ma gli ultimi rumors non parlano di un'Inter pronta ad intervenire subito sul mercato. Chi si prende le responsabilità in vista del proseguo della stagione? La Juve alza il pressing per Frattesi. L'Inter detta le condizioni, ai nerazzurri non piace solo Thuram.

Sezione: Focus / Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
