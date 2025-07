Alla fine, la volontà del giocatore ha avuto la meglio: Nicolò Zanellato rimane al Lecco. Il club bluceleste ha ufficializzato la firma fino al 30 giugno 2028 del centrocampista prodotto del vivaio del Milan ed ex Spal, Catania e Crotone. Zanellato era una delle idee dell'Inter per la formazione Under 23 di Stefano Vecchi.