Interpellato da Il Giornale di Vicenza, il tecnico dell'Inter U23 Stefano Vecchi ha parlato del campionato di Serie C, con un focus particolare sulla sua ex squadra: "Credo che il Vicenza quest'anno sia ampiamente la favorita ha l'opportunità di giocare da prima in classifica che non è poco e soprattutto c'è un ambiente e una società consolidate che meritano di salire al piano di sopra. La differenza col mio ultimo Lane? La squadra era forte anche l'anno scorso e negli anni passati e lo è abbondantemente pure quest'anno".