Sarà Giovanni Castellano, arbitro della sezione di Nichelino, a dirigere la gara che lunedì sera vedrà di fronte a Zanica l'Albinoleffe e l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Castellano avrà come assistenti Dario Testaì di Catania e Marco Colazzo di Casarano, con Lorenzo Massari di Torino nelle vesti di quarto ufficiale. Vittorio Consonni di Treviglio sarà invece l'addetto al Football Video Support.