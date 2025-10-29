Alessandro Salvi, autore del gol vittoria per il Cittadella lunedì nel match contro l'Inter Under 23, mostra le sue riserve sull'introduzione del Football Video Support in un'intervista rilasciata a Il Gazzettino: "Il Football Video Support non mi piace, non è funzionale e ci sono poche telecamere. Serviva il VAR in Serie C, ma non è certo quello al quale eravamo abituati in Serie B".

Con la vittoria dell'U-Power Stadium, i granata hanno proseguito la loro risalita in classifica: "Il mister è stato bravo a cambiare modulo, accorgendosi che quello inizialmente adottato presentava qualche difficoltà, ma sono soprattutto i risultati a restituire serenità e consapevolezza. Ci stiamo pian piano rialzando, trovando la giusta quadra, e vogliamo continuare a scalare la classifica".