Davide Frattesi ha voluto salutare attraverso i propri canali social Marko Arnautovic, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la fine della sua avventura con l'Inter. L'attaccante austriaco è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno, ha appena affrontato gli impegni con la nazionale austriaca ma non raggiungerà i compagni di squadra impegnati nel prossimo Mondiale per club.

"Mi mancherai fratello", ha scritto in una storia su Instagram lo stesso Frattesi, postando una foto di un abbraccio con Arnautovic.