Luis Henrique è uno dei due giocatori che l'Inter ha acquistato nella finestra di calciomercato attiva dal 1° al 10 giugno, quella che consentiva di prendere elementi da aggiungere alla rosa per il Mondiale per club. Il brasiliano, come mostrano le immagini postate su Instagram dal connazionale Carlos Augusto, si è sottoposto a uno dei riti classici per i nuovi arrivati in tutte le squadre.

Ha infatti dovuto mettersi su una sedia e cantare davanti a tutto il gruppo, "penitenza" che Luis Henrique sembra aver svolto col sorriso sulle labbra. "Benvenuto fratello", ha scritto Carlos Augusto a commento del video.