Intervistato da Radio Sportiva, Andrea Bonatti, ex allenatore di Juventus e Lazio Primavera, ha analizzato il tema delle seconde squadre toccando poi l'imminente ingresso in Serie C dell'Inter Under 23: "È partita in ritardo rispetto alle altre, ma ha avuto modo di osservare e capire meglio le varie situazioni. Stefano Vecchi, poi, è bravissimo con i giovani e conoscitore della categoria”.

Bonatti offre poi un paragone col contesto internazionale: “In Belgio, Olanda o Grecia le seconde squadre dei top club giocano nelle seconde divisioni, senza problemi di retrocessioni e con un valore tecnico più basso, ma pieno di ragazzi del 2005 o 2006. Nel contesto italiano invece non è coì perché giocano ancora in Primavera, diventata U20 anziché U19… Bisogna essere molto onesti quando si parla e si analizza questo tema per approfondirlo”.