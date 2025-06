Comincia con pareggio il percorso nel Mondiale per Club di Fluminense e Borussia Dortmund, che nella prima gara del Gruppo F non riescono a pungere inchiodando il risultato sullo 0-0, dividendosi la posta in palio. Al MetLife Stadium di New York i brasiliani ci provano senza fortuna con i tentativi di Arias, Martinelli, Everaldo e Canobbio, mentre tra i tedeschi il più pericoloso è Guirassy.

A mezzanotte è in programma la secondoa sfida del girone che vedrà i coreani dell'Ulsan e sfidare a Orlando i sudafricani dei Mamelodi Sundowns. Da ricordare che le prime due di questo girone si incroceranno agli ottavi con il girone dell'Inter.