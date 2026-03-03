Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine dell’inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano.

Il derby darà un'impronta definitiva al campionato?

"Se dovesse vincere l'Inter probabilmente sì, nell'altro caso non così definitiva. I nerazzurri hanno un grande vantaggio, ci sono sempre meno partite e sono usciti dalla Champions. Dovessero vincere i nerazzurri, avrebbero lo Scudetto in mano".

L'eliminazione dalla Champions può lasciare strascichi?

"No, non penso. La squadra è solida, forte, l'organico è ampio e importante. Cristian Chivu ha stupito tantissimi, ma me no perché non ho mai avuto dubbi su di lui. L'Inter non è da ricostruire, malgrado la Champions sia un obiettivo importante per squadre così. Va detto però che è complicata, non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo".

Quanto peserà l'assenza di Lautaro?

"Pesa in qualsiasi partita, però l'Inter ha una rosa così tanto ampia e forte che troverà le soluzioni. Pio Esposito sta facendo un grandissimo campionato, sta esplodendo e mi auguro continuerà a crescere. Avere Lautaro naturalmente però è sempre importante, dovranno trovare altre soluzioni".

Leao ha detto che la settimana del derby è da vita o morte.

"L'ha descritta bene. Per Milano è la partita più sentita, può indirizzare in maniera prepotente il campionato ed è sempre bella da vivere ed d è sempre bella da vivere e da giocare. Mi auguro un bello spettacolo per il calcio italiano, ne abbiamo tanto bisogno",