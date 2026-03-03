"Noi crediamo di poter vincere sempre, non voglio essere presuntuoso. E' la nostra mentalità, la nostra ambizione, deve essere il nostro approccio". Così Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parlando con Sportmediaset prima della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. "L'esclusione di Nico Paz col Lecce? E' la nostra stellina, non c'è stato niente di sconvolgente", ha aggiunto il dirigente dei lariani.