"Evitare un altro Bodo? E' stata un'esperienza non bella in questa stagione. Dobbiamo imparare dai nostri errori e fare una grande partita. Tra un mese penseremo al ritorno. Nico Paz? E' un grande giocatore, dobbiamo stare attenti a lui e agli altri che possono fare la differenza". Così Carlos Augusto a Sportmediaset prima di Como-Inter. 

Sezione: Focus / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 20:49
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
