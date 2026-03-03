"Evitare un altro Bodo? E' stata un'esperienza non bella in questa stagione. Dobbiamo imparare dai nostri errori e fare una grande partita. Tra un mese penseremo al ritorno. Nico Paz? E' un grande giocatore, dobbiamo stare attenti a lui e agli altri che possono fare la differenza". Così Carlos Augusto a Sportmediaset prima di Como-Inter.
Sezione: Focus / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 20:49
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
