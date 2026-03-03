L’esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così a Inter TV in vista della sfida contro il Como, semifinale d’andata di Coppa Italia: “È una semifinale di Coppa Italia ed è una partita molto importante, è chiaro che ci sono due partite ma fare un buon risultato qui ci darebbe un bel vantaggio. Dobbiamo essere concentrati su di noi perché sappiamo che di fronte abbiamo una grande squadra, ma noi dobbiamo fare il nostro. Sappiamo che il Como sta facendo una grande stagione, è arrivato in semifinale con grandi meriti. Giocano un bel calcio, in casa, dobbiamo essere pronti per tutte le difficoltà”.

Quanto è importante l’aiuto di tutti?

“Le stagioni così con tante partite richiedono un gruppo unito, chi gioca meno deve dare il suo contributo alla squadra anche perché la Coppa Italia è un obiettivo”