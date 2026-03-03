"Siamo molto fiduciosi, sappiamo che dobbiamo fare tutto alla perfezione. L'Inter ha una grande rosa, non ci sono vantaggi chiunque giocherà". Lo ha detto Jacobo Ramon, parlando a Sportmediaset, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Como-Inter di Coppa Italia. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 20:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
