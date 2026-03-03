"L'eliminazione dalla Champions? Abbiamo certamente voltato pagina con rammarico, ci è servita come esperienza. Lottare in diverse competizioni significa affrontare insidie e difficoltà. Non sempre si può vincere. E' un fatto che ha generato amarezza, ma fa parte del gioco". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando a Sportmediaset prima della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como.

Nico Paz vi interessa?

"E' sicuramente un giocatore interessante, un talento che ha davanti una carriera di grande prospettiva, ma è di proprietà del Real che ha una recompra. Il Real non se lo farà sfuggire, a mio giudizio se ne parlerà molto bene negli anni futuri".

Pio Eposito-Arsenal, voce vera?

"No, non l'ha chiesto. In seconda battuta, dico che l'Inter è una società che non vuole vendere, non facciamo del player trading la sua attività principale. Pio Esposito è un prodotto del vivaio e lo custodiamo come se fosse un nostro tesoro. Ma tutto può avvenire nel futuro, ma sicuramente sarà un futuro molto lontano".

Derby decisivo?

"Non è decisivo, ci sono tante insidie ancora. E' sicuramente importante per dare continuità al nostro ruolino di marcia. Si può cadere anche con le piccole, non solo con le grandi".