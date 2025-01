Battuta l'Inter Women ai supplementari, l'allenatore del Sassuolo Femminile, Gian Loris Rossi è stato intervistato in esclusiva da SassuoloNews.net per commentare la vittoria in Coppa Italia contro le nerazzurre valsa la qualificazione in semifinale. "È molto molto bello quando si vince così, con il pari al 94' e il gol ai supplementari arrivato però con una grande prestazione nel secondo tempo dei supplementari", ha detto la guida delle neroverdi.

Nel primo tempo c'era la voglia di trovare il gol del pari forse con troppo individualismo?

"C'è stato questo in parte ma soprattutto non riuscivamo a pressare con i tempi giusti dove siamo migliorate di più nelle ultime settimane e non riuscivamo a trovare i tempi, chiaro per le qualità dell'Inter, e noi sbagliavamo i tempi. Quando sistemiamo le cose, questa è una squadra che non appena riusciamo a sistemare le cose a fine primo tempo, abbiamo fatto meglio, con un altro spirito, a prescindere da chi c'era in campo però è cambiato proprio lo spirito".

Ora in semifinale si sogna in grande...

"Sognare non costa nulla. Abbiamo eliminato l'Inter e non era scontato perché conosciamo la loro forza. Per la prima volta siamo in semifinale di Coppa Italia e affronteremo le prossime gare partita per partita con serenità, leggerezza e soprattutto con consapevolezza e fiducia in tutte le compagne".