Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana femminile nel match vinto ai rigori contro la Juventus, il tecnico della Roma Alessandro Spugna ha parlato in conferenza stampa della situazione del calcio femminile in Italia: "Non so se questo successo può cambiare il calcio femminile italiano, il livello si è alzato tanto e ci sono più squadre che possono competere. Oltre noi e la Juve ci sono Inter, Milan e Fiorentina che stanno facendo benissimo". Sul messaggio di incitamento di Mourinho: "Lo ringrazio, è stato un grande. La società è sempre molto vicina, anche Tiago Pinto ci ha fatto l'imbocca al lupo prima della partita".