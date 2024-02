Impegno casalingo per l'Inter Women, alle ore 12 in campo contro il Pomigliano penultimo in classifica nel match valido per la 16a giornata di campionato. Ecco le scelte ufficiali di Alessandro Caruso e Rita Guarino:

POMIGLIANO (4-4-2): 44 Gavillet; 15 Battistini, 2 Apicella, 6 Rabot, 3 Fusini; 33 Novellino, 4 Harvey, 28 Ferrario, 21 Di Gianmarino; 14 Arcangeli, 10 Ippolito. A disposizione: 12 Buhigas, 5 Caiazzo, 7 Nambi, 8 Domi, 11 Manca, 17 Szymanowski, 18 Vingiani, 72 Schettino, 99 Babic. Coach: Alessandro Caruso.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti, 55 Tomter, 14 Robustellini, 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 15 Serturini, 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 13 Merlo, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Perri

Assistenti: Pasqualetto-Romagnoli

IV Ufficiale: Laziale