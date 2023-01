Martina Brustia non è più una giocatrice di Inter Women. Come annunciato su inter.it, è stato perfezionato il passaggio a titolo definitivo della centrocampista al Sassuolo. Brustia ha salutato l'Inter con una lunga lettera su Instagram. In Emilia raggiungerà un'altra ex interista, Eleonora Goldoni, in neroverde da inizio stagione.