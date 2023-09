La Serie A Femminile 2023/24 è alle porte per l'Inter Women. Per l’occasione tra le protagoniste del MatchDay Programme di oggi c'è anche la nerazzurra Agnese Bonfantini, attaccante fresco di ritorno a Milano: "Tornare a casa è sempre bello, sono molto felice per la fiducia che mi è stata data, sono cresciuta all’Inter e quindi non potevo scegliere squadra migliore".

"Il calcio - aggiunge in un altro passaggio - per me rappresenta quella cosa in cui riesco ad esprimere me stessa, lo sport ha questa magia meravigliosa... quando entro in campo uso molto l’istinto, anche nei gol, ma prima di giocare mi preparo, ragiono molto e visualizzo le azioni che dovrò fare".

Per leggere il MatchDay Programme completo CLICCA QUI.