Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di Venezia che è valsa il ritorno in Champions League. È stata l'occasione anche per approfondire il discorso relativo al suo futuro: "Ci vedremo presto e decideremo. Erano tutti focalizzati su questo finale, neanche io volevo parlare di futuro. Ora c'è il Mondiale per Club, ma questa situazione va risolta prima. Non credo che sarebbe una buona idea quella di andare là senza aver preso una decisione sul futuro dell'allenatore o che si prenda una decisione in un senso portando comunque al Mondiale l'allenatore attuale. Si farà una scelta prima del Mondiale, penso che questa sia la cosa giusta".

Sulla vittoria contro il Venezia: "Come quando allenavo il Verona e vincemmo 3-4 partendo da uno 0-3, anche stasera è stata una gara piena di emozioni. C'era un'adrenalina pazzesca in campo visti gli obiettivi in palio".

Su come si sente: "Io sono felice, è bellissimo aver conquistato questo obiettivo. Bisogna però accettare la vita da allenatore, una vita sempre in bilico".

Su cosa manca a questa Juve: "Serve innanzitutto essere al completo. Io in queste nove partite avevo ogni volta almeno due titolari fuori. Questa squadra, con Koopmeiners, Bremer e Cabal, è una squadra seria che potrebbe competere con tutti. Secondo me, con due-tre pezzi si deve puntare a quello che la Juve deve fare sempre: vincere. La qualità c'è".