Come da programma stamattina al BPER center in Appiano Gentile si sta svolgendo la seduta di allenamento della vigilia di Bayern Monaco-Inter. Il gruppo nerazzurro sta lavorando per preparare la partita di domani, andata dei quarti di finale di Champions League. Oltre agli infortunati Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries, sta lavorando a parte anche Federico Dimarco ma non è in discussione la sua presenza domani a Monaco di Baviera (aveva fatto lavoro differenziato anche prima di Parma). Tutto ok invece per Alessandro Bastoni che si sta allenando con il gruppo e ha smaltito l'affaticamento di Parma.

Numerosi gli aggregati dalla primavera nerazzurra: Thomas Berenbruch, Mattia Zanchetta, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Cocchi. Nelle prossime ore si deciderà chi partirà con la squadra.