Dopo che il suo agente Gordon Stipic ha praticamente chiuso ogni discorso legato al Galatasaray nell'intervista a lui rilasciata quest'oggi (RILEGGI QUI), Fabrizio Romano sposta ora il focus sul possibile rinnovo con l'Inter di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista classe 1994 ha un accordo coi nerazzurri in scadenza nel 2027 e si trova benissimo in nerazzurro, come ribadito anche dal procuratore. Il Cimbom ha effettivamente pensato a tentare l'affondo per l'ex Bayer Leverkusen e Milan la scorsa estate, ma non è mai esistita una trattativa vera e propria per via delle distanze enormi esistenti tra le proposte provenienti da Istanbul e le richieste del club nerazzurro che hanno spento sul nascere qualsiasi fuoco.
Il vento intorno a Calhanoglu, poi, è cambiato nelle ultime settimane dove il regista di Crisitan Chivu ha fornito prestazioni di altissimo livello, con quel gol segnato alla Roma che di fatto ha spostato l'inerzia della partita di San Siro di Pasqua vinta dai nerazzurri per 5-2. Bisognerà ora capire come continueranno i discorsi dal punto di vista del rinnovo, ma l'agente ha fatto un bell'assist al club di Viale della Liberazione.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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