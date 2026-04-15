Una volta impostata la questione relativa alle cifre del nuovo contratto, la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu, con cui si è ormai deciso di andare avanti dopo l'ottima prima stagione in panchina, si metteranno a parlare anche di quelli che saranno gli obiettivi di mercato. Rispetto alla scorsa estate, secondo La Gazzetta dello Sport, la novità è che il tecnico avrà molto più peso nelle scelte.

Quello che non è cambiato, nella testa di Chivu, è la volontà di cambiare qualcosa a livello di modulo. Secondo quanto riporta la rosea, infatti, resiste l'idea di discostarsi dall'attuale 3-5-2. Chiaramente la stagione vissuta finora aiuta il tecnico ad essere maggiormente ascoltato. Un anno fa, si legge, Chivu si ritrovò Sucic (acquistato ben prima del cambio in panchina) e Luis Henrique, disse la sua con effetti positivi riguardo a Bonny e alla permanenza di Pio Esposito, mentre Diouf è tuttora un oggetto misterioso. Akanji, in compenso, si è dimostrato un leader della difesa.

E oggi? L'allenatore chiede ancora muscoli e centimetri, corsa e forza fisica, più dribbling e imprevedibilità davanti. Doti che avrebbero potuto portare Manu Koné e Lookman se le trattative per entrambi non si fossero arenate nell'agosto scorso. I nomi per il nuovo ciclo sono tanti, due su tutti: Palestra, classe 2005, e Muharemovic, classe 2003. A dimostrazione del fatto che il rinnovamento partirà su basi più giovani, come età media, rispetto alla rosa attualmente a disposizione del tecnico rumeno.