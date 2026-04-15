Cristian Chivu e l'Inter stanno per rinnovare il contratto in essere. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si accorderanno in via definitiva una volta che lo Scudetto sarà diventato realtà, quando insomma la matematica avrà dato ragione all'attuale capolista, che viaggia con nove punti di vantaggio sulla seconda a sei giornate dal termine del campionato. Il tutto nella stagione d'esordio come timoniere dei nerazzurri e dopo aver superato lo scetticismo generale di inizio stagione, derivante anche da quanto accaduto in quella passata, con la squadra che non è riuscita a raccogliere titoli.

Solo allora ci si metterà attorno a un tavolo e si discuteranno i dettagli, ma la bozza d'accordo c'è già. Sia l'allenatore che la dirigenza sono d'accordo sul fatto di non approfondire il discorso finché non ci sarà effettivamente la certezza del tricolore. Dopodiché a Chivu verrà sottoposto un contratto molto più remunerativo di quello attuale, che prevede 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il tecnico rumeno potrebbe arrivare a guadagnare fino al doppio, diventando uno dei top del campionato italiano. Lontano ancora dalle cifre che percepisce Conte, che ha uno stipendio da 9 milioni più bonus, ma in linea con Allegri e Gasperini, che hanno concordato 5,5 milioni netti l'anno con le rispettive società. Per quel che riguarda la scadenza, invece, si andrà verso il 2028, con la possibilità di un "allungamento" ulteriore. Un biennale con opzione a certe condizioni.

Cambierà anche il peso del tecnico per quel che riguarda le scelte di mercato. Chivu sarà quindi sempre di più al centro del progetto e la campagna acquisti-cessioni verrà adeguata alle esigenze dell'allenatore.