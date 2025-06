Dal Virginia Mason Athletic Center di Seattle, centro sportivo dei Seattle Seahawks, si presenta in zona mista anche il difensore francese Benjamin Pavard. Queste le sue dichiarazioni:

Ci racconti questo momento tuo e dell'Inter dal tuo punto di vista?

"Quello contro il Monterrey non è stato un ottimo match per noi, abbiamo anche sofferto il caldo di Pasadena. Sicuramente è difficile ripartire dopo la sconfitta in Champions League, ma adesso dobbiamo pensare a vincere la prossima partita: ci stiamo allenando bene, con il nuovo allenatore sta andando tutto bene e faremo il possibile per vincere domani".

Qual è la difficoltà maggiore che può darvi l'Urawa Red Diamonds?

"Affrontiamo una buona squadra, in passato allo Stoccarda giocavo con Hiroki Ito, giapponese. Sono ordinati tatticamente, servirà un'ottima partita per vincere".

Come sta la squadra dopo questi primi allenamenti insieme?

"Molto bene. Gli allenamenti di questi giorni vanno bene, i nuovi sono integrati. Con Chivu ci troviamo bene e stiamo facendo un buon lavoro. Stiamo trovando la forma migliore, i risultati arriveranno".

Avevate un rapporto molto confidenziale con Inzaghi, cosa gli hai detto prima che andasse via e come ti stai trovando con Chivu?

"Sono arrivato all'Inter grazie anche a lui, perché mi piaceva molto come faceva giocare a calcio. Lo ringrazio perché mi ha fatto crescere come giocatore, il calcio è questo: si viene e si va. Inzaghi è un'ottima persona, gli auguro il meglio per questa nuova avventura. Chivu è molto bravo dal punto di vista umano, parla con tutti. Sa giocare a calcio e ci alleniamo molto bene, con lo staff stiamo facendo un ottimo lavoro. Non possiamo rispondere da subito a quello che vuole da noi oggi, ma a poco a poco ci arriveremo. Ad ogni modo, lui e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro da quando sono arrivati".

Ci dai un giudizio su questa competizione? E domani bisognerà vincere per forza?

"La stagione è stata lunga, adesso pensiamo a vincere la partita di domani per avvicinarci alla qualificazione: dobbiamo fare di tutto per centrarla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!