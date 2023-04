Molti davano il Benfica come favorito, ma voi avete giocato molto bene in trasferta. Qual è stata la chiave di questo successo? "La chiave è stata l'essere una squadra. Saper soffrire tutti insieme, perché è una grande squadra con grandi giocatori. Abbiamo aspettato il nostro momento e alla fine ne abbiamo saputo approfittare. Sono davvero felice del lavoro della squadra, specialmente della parte difensiva; ci siamo sacrificati e ne è valsa la pena. Sono felice del lavoro collettivo".

Al termine della sfida contro il Benfica, André Onana si è fermato a parlare anche ai microfoni di TNT Sports Brasil sottolineando l'importanza della vittoria ottenuta al Da Luz: "La verità è che sono tutte partite importanti per il club e per tutti noi, sapendo che stiamo vivendo un momento particolarmente difficile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro qui; manca ancora molto perché giochiamo contro un grandissimo avversario. Ma sono felice del lavoro della squadra: sappiamo soffrire e giocare il nostro calcio. Sono felice del lavoro di tutti".

Guardando alla stagione nel suo complesso, possiamo dire che la Champions si è presa uno spazio molto importante, visto che in campionato c'è un grande distacco dalla prima? La Champions è la priorità?

"Sì, la Champions è una competizione molto importante, ma essendo giocatore dell'Inter, quando indossi questi colori devi onorarli sempre. Stiamo giocando tre competizioni, credo che possiamo provare ad arrivare il più lontano possibile. Daremo la vita per poter vincere queste tre competizioni, poi possiamo farcela oppure no. Se così fosse, possiamo farcela la prossima stagione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!