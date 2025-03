È avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi l'atteso incontro tra i rappresentanti di Inter e Milan e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, incontro chiesto nelle ultime ore dallo stesso primo cittadino, per aggiornamenti sul tema del progetto del nuovo impianto. Le società, come noto, non hanno ancora depositato il cosiddetto Docfap, il documento di fattibilità che i club hanno aggiornato dopo il via libera dal Comune alla vendita dell’impianto e delle aree limitrofe. Tempistiche che si sono allungate nei giorni scorsi, dopo che sembrava tutto già pronto per essere depositato, per via della definizione della clausola che definisce cosa succederebbe se uno dei due club dovesse tirarsi indietro, tema su cui RedBird e Oaktree stanno trattando.

Come riporta Calcio e Finanza, Inter e Milan hanno confermato al sindaco che l’accordo ancora non c’è, motivo per cui le società hanno chiesto di avere ulteriore tempo a disposizione. Sala ha dato l’ok, mettendo però prontamente in agenda un ulteriore vertice che dovrebbe andare in scena mercoledì nel tardo pomeriggio. In ballo c'è un'operazione da oltre un miliardo di euro, motivo per cui i club e le proprietà hanno chiesto ulteriore tempo al sindaco per arrivare a definire l’accordo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!