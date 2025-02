Sembrava non venirne a capo, l'Inter, imbrigliata in maniera clamorosa dal Genoa di Patrick Vieira che per ampi tratti ha fatto capire poco ad una squadra incapace di incidere come vorrebbe lì davanti e che per poco non si prende anche qualche rischio dietro. In partite così sporche e difficili, a volte, serve il guizzo del giocatore di classe, e allora basta citofonare Lautaro Martinez: è il capitano nerazzurro a togliere la castagne da un fuoco che si era fatto altissimo trovando la zuccata vincente sul corner di Hakan Calhanoglu per battere un Nicola Leali per il resto decisamente efficace e regalando alla squadra di Simone Inzaghi tre punti che valgono la vetta momentanea in solitaria, uno squillo al quale il Napoli dovrà rispondere domani a Como. Non è stata l'Inter più bella, ma è stata vincente: in serate così, a volte, è quello che conta.

IL TABELLINO

INTER-GENOA 1-0

MARCATORE: 78' Lautaro Martinez

INTER: 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (80' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani (66' 20 Calhanoglu), 22 Mkhitaryan (66' 7 Zielinski), 32 Dimarco (85' 36 Darmian); 11 Correa (46' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA: 1 Leali; 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; 59 Zanoli (66' 70 Cornet), 73 Masini (80' 76 Venturino) 32 Frendrup, 23 Miretti (72' 5 Onana), 20 Sabelli; 21 Ekhator (66' 18 Ekuban), 19 Pinamonti (66' 10 Messias).

In panchina: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 De Winter, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 33 Matturro, 34 Otoa, 53 Kassa.

Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Cecconi - Vecchi. Quarto ufficiale: Arena. VAR: Serra. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Spettatori: 68.271

Ammoniti: Miretti (G), Ekuban (G)

Corner: 6-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA PICCININI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! LAUTARO MARTINEZ PESCA TRE PUNTI AL TERMINE DI UN MATCH DAVVERO COMPLICATISSIMO, L'INTER BATTE IL GENOA ED È PRIMA DA SOLA PER QUALCHE ORA!!!

95' - Ekuban travolge Martinez in uscita, ma il fallo è netto e pericoloso: giallo per l'attaccante del Genoa, che si scusa col portiere nerazzurro.

94' - Lautaro saluta tutti con un sombrero e vola in area, poi calcia trovando l'opposizione di Leali.

93' - Bel lavoro di Taremi a proteggere il pallone prendendo fallo da Messias.

92' - Darmian pecca di generosità: lanciato davanti a Leali, l'esterno serve Lautaro che fa una finta poi calcia debolmente dopo qualche tocco di troppo.

91' - Errore di Martinez, recupera Onana il cui lancio è però intercettato.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Taremi a un soffio dal raddoppio. Dopo il cross di Pavard lanciato involontariamente da Dumfries, l'iraniano calcia troppo su Leali che respinge con un bel riflesso.

88' - Barella prende fallo da Frendrup che si lamenta, ma Piccinini non ha dubbi.

87' - Venturino soffia la palla a Dumfries, ma poi viene rimontato da Zielinski.

86' - Cross di Messias che Martinez accompagna all'uscita sul fondo.

85' - Fuori Dimarco, è Darmian l'ultimo cambio per Inzaghi.

84' - Venturino scheggia impazzita, riesce a mettere in mezzo dove Frendrup colpisce male mandando alto.

81' - Venturino per poco non beffa tutti, debole conclusione da posizione ideale.

80' - Nell'Inter fuori Bastoni e Acerbi, dentro De Vrij e Zalewski. Nel Genoa, Venturino prende il posto di Masini.

IL GOL DI LAUTARO: Corner di Calhanoglu, il Toro svetta su tutti e complice una deviazione batte Leali sbloccando un match complicatissimo.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

76' - Martinez fa una parata straordinaria coprendo la porta col corpo e anticipando Ekuban.

73' - Leali continua a perdere tempo, Piccinini gli fa capire che non tollererà oltre.

72' - Cambio per il Genoa: fuori Miretti, in campo Onana. Lautaro salta in area ma si coordina male e manda fuori.

70' - Traversa di Barella! Sassata micidiale del centrocampista nerazzurro, Leali salvato dal legno. Poi Taremi manca la rovesciata e cadendo si fa male.

69' - Messias prova il tiro dalla distanza, palla sulla quale si mette Barella che respinge poi Martinez blocca.

66' - Arrivano i cambi: fuori Mkhitaryan e Asllani per Zielinski e Calhanoglu nell'Inter. Il Genoa si affida a Cornet, Ekuban e Messias: fuori Zanoli, Ekhator e Pinamonti.

65' - Flipper in area genoana, Pavard prova a risolvere con una gran rovesciata però non molto potente che trova Leali pronto. Anche se Piccinini ferma tutto perché il pallone era forse uscito.

64' - Zanoli anticipa Dimarco lanciato da Mkhitaryan, corner Inter col giocatore genoano che ha qualcosa da ridire.

63' - Lotta Asllani con Zanoli, ma non riesce ad ottenere nulla. Inzaghi chiama Zielinski e Calhanoglu.

61' - Dimarco crossa, Bani allontana in fallo laterale. Inter che prova a rialzare i ritmi.

59' - Barella vede Leali fuori dai pali e cerca la magia dai 40 metri, il portiere rossoblu però controlla agevolmente la conclusione.

59' - Cross di Martin lungo, Pavard non la sfiora e il pallone finisce sul fondo.

56' - Bastoni soccorso dallo staff medico, poi si rialza un po' claudicante.

55' - Brutto intervento di Miretti su Bastoni, giallo inevitabile per l'ex juventino.

54' - Splendida chiusura di Acerbi che riesce a rimontare su Miretti lanciato da Ekhator.

53' - Fallo netto su Barella, Piccinini dà il vantaggio ma poi non torna indietro dopo che non si concretizza.

52' - Dumfries e Taremi si ostacolano sul cross di Bastoni, palla che finisce comoda tra le braccia di Leali.

50' - Mkhitaryan perde palla poi ferma fallosamente Miretti che prova a partire in avanti. Rischia l'armeno, che non viene ammonito stranamente da Piccinini.

48' - Barella strappa bene a centrocampo ma perde l'attimo per tirare, poi finisce con lo scarico per Dumfries il cui tiro è altissimo.

----

21.53 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.52 - Ufficiale il cambio: Taremi rileva Correa, che ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

21.51 - Le due squadre entrano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Non convince l'Inter di questa sera: dopo aver iniziato la partita al massimo del furore agonistico, i nerazzurri denunciano un po' di nervosismo e commettono degli errori di troppo che permettono al Genoa di guadagnare fiducia e campo, concedendo alla squadra di casa di farsi viva solo a sprazzi e senza nemmeno troppa convinzione, ben imbrigliata dalla difesa avversaria. Il dato di zero tiri in porta da ambo le parti è abbastanza eloquente. Oltretutto, Inzaghi deve fare i conti con l'ennesimo stop di Joaquin Correa, fermatosi a fine primo tempo per un guaio muscolare.

-----

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter e Genoa vanno a riposo sullo 0-0. E si sente qualche fischio dagli spalti...

46' pt - Inizia il minuto di recupero. Correa manda fuori il pallone ma poi decide di resistere spinto a forza da Inzaghi.

45' - Lungo il cross di Zanoli che aveva guadagnato il fondo, poi Lautaro difende alla grande un pallone in ripartenza.

44' - Inzaghi chiede a Correa di sacrificarsi fino a fine primo tempo.

42' - Gioco fermo, problemi per Correa. L'argentino è a terra dolorante, sta per entrare Taremi.

41' - Bella palla di Zanoli in mezzo per Pinamonti, anticipato da Acerbi.

38' - Adesso l'Inter prova ad attaccare di forza, San Siro applaude.

36' - Correa cerca il numero in mezzo a tre difensori, poi guadagna un corner. Il Tucu chiede scusa per i tocchi di troppo.

34' - Azione manovrata dell'Inter iniziata da Correa e conclusa da Pavard con un tiro respinto in corner.

32' - Palla che balla pericolosamente in area nerazzurra, ci mette la gamba Pinamonti che manda alto prima che Piccinini fermi il gioco.

31' - Il Genoa riesce a costruire un'azione con passaggi sempre puliti e senza opposizione, poi il cross di Martin viene spazzato.

29' - Bel cambio di gioco per Asllani, palla che arriva a Lautaro che controlla e calcia: tiro deviato che si impenna e finisce tra le mani di Leali.

28' - Corner per i nerazzurri, Dimarco riesce ad evitare che il pallone esca prima di crossare scongiurando un nuovo caso Fiorentina. Nessuno sviluppo apprezzabile dal calcio d'angolo.

25' - Dumfries fa rimpallare il pallone su Vasquez, ma l'ultimo tocco è dell'olandese: rimessa Genoa.

23' - Masini vince un duello fuori area poi prova la conclusione, calciando alto.

21' - Arriva anche il primo corner per l'Inter, anticipo di Martin su Dimarco.

20' - Zanoli prova a mettere in mezzo, Bastoni devia in corner. Bel recupero di Masini a metà campo.

18' - Ottima uscita di Bastoni palla al piede, poi però Barella si fa anticipare da Ekhator.

16' - Altro errore di Dimarco, che regala rimessa al Genoa.

15' - Cross di Pinamonti per Ekhator che colpisce male di testa mandando fuori. Genoa che ora guadagna metri.

13' - Tornato in panchina Calhanoglu, rientrato il problema di Asllani.

12' - Errore di Dimarco e ripartenza Genoa. La palla finisce a Miretti il cui tiro viene murato, poi Pavard anticipa l'uscita di Martinez spazzando l'area.

10' - Rischia un po' Dimarco sul pressing di un avversario, poi Martinez servito dal compagno riesce a spazzare l'area.

9' - Contatto Dumfries-Martin a ridosso dell'area di rigore genoana, per Piccinini non c'è fallo.

8' - Bel filtrante di Barella che però non trova Lautaro, libera Martin.

6' - Altro allungo di Mkhitaryan che poi appoggia per Dimarco, il cui cross è fuori misura.

6' - Calhanoglu è stato mandato a scaldarsi, forse c'è qualche problema per Asllani...

4' - Barella crossa, Lautaro si coordina ma viene anticipato. Sulla ribattuta Dumfries colpisce Correa che era in fuorigioco.

2' - Subito accelerata di Dumfries che poi appoggia a Lautaro abile a scaricare su Correa, fermato da Vasquez e Bani.

1' - Bello scambio a metà campo per l'Inter, Masini anticipa poi il cross di Mkhitaryan.

------

20.48 - Si può cominciare, primo pallone per il Genoa: PARTITI!

20.45 - Problemi di comunicazione tra arbitro e VAR, viene cambiato il ricevitore di Piccinini.

20.43 - Lautaro e Bani davanti a Piccinini per il sorteggio.

20.42 - Inter e Genoa entrano in campo per il prepartita.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.33 - Riscaldamento completato, fra pochi munuti sarà Inter-Genoa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!