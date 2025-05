Sarebbe potuto essere l'MVP della serata Henrikh Mkhitaryan se il gol messo a segno non fosse stato annullato. Ma i pochissimi centimetri di piede in fuorigioco hanno vanificato il 4-2 dell'Inter in casa del Barcellona, infliggendo delusione ai tifosi nerazzurri e allo stesso armeno come il 22 nerazzurro ammette a TNT Sports.

Com’è stato giocare quest’incredibile partita?

"È stata una partita pazza, prima di tutto. È stato certamente un bel match da guardare, ma non da giocare perché è stato veramente molto duro. Ma abbiamo fatto il nostro meglio, credo avremmo potuto fare qualcosa meglio, ma nel calcio può succedere di tutto. Siamo stati in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti per 2-0 ma non pensavamo di aver già vinto la partita. Il Barça è un’ottima squadra, che pressa molto, abbiamo fatto il nostro meglio e sfortunatamente non siamo riusciti a chiudere la partita per 3-2 ma questo è il calcio e adesso dobbiamo pensare al ritorno".



Sul gol in fuorigioco per pochissimo:

"Eh… Mi sento deluso. Sfortunatamente era fuorigioco di pochi centimetri".

