L'Atalanta rompe gli indugi e prepara la svolta nella complicata trama legata al futuro di Ademola Lookman. Dal proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni dà un aggiornamento che piacerà poco all'Inter sulle intenzioni del club orobico: "L'Atalanta ha dato mandato a Frank Trimboli di vendere il giocatore in Premier League. Questo significa tre cose: l'Atalanta ora è disposta a perderlo, insegue più dei 50 milioni ai quali Marotta vuole arrivare e non vuole darlo in Italia, all'Inter, bensì decidere la destinazione. Al momento non ci sono offerte extra Inter".

Pochi minuti dopo, però, il direttore del Corriere dello Sport inverte la marcia e rettifica tutto: "Smentita arrivata dai diretti interessati: non c'è alcun mandato a vendere Lookman in Premier. Meglio così, per serietà la pubblico. Le fonti erano buone ma non ottime; l'errore è anche mio, giusto riconoscerlo".