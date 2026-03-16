VICENZA-INTER U23 1-0
Marcatori: Capello (31')
45'+1 - Un minuto di recupero.
43' - Non c'è nulla, il braccio di Zonta è davanti al corpo.
41' - FVS chiamato dall'Inter U23. Possibile tocco di mano di Zonta in area di rigore del Vicenza.
40' - Tira da fuori Carraro: soluzione debole e a lato.
38' - Non reagisce per ora l'Inter U23, anzi. Il Vicenza cerca possibili crepe nella difesa nerazzurra per raddoppiare. Tiene botta però la retroguardia ospite.
IL GOL - Avanti il Vicenza con il proprio numero 10. La seconda punta di casa viene persa da Fiordilino su calcio d'angolo battuto corto dal Vicenza. Dopo qualche secondo arriva il cross di Caferri, letto male da Calligaris: a porta vuota Capello, tutto solo, deve solo spingere in porta di testa il gol che in questo momento sancirebbe la promozione dei suoi.
31' - Gol del Vicenza, Capello porta avanti i suoi, 1-0.
24' - Kaczmarski recupera palla e si fa 60 metri palla al piede prima di provare la botta dal limite: respinge Leverbe.
22' - Ammonito Fiordilino. Fallo tattico del regista nerazzurro.
20' - Corner ben battuto da Costa, Calligaris respinge in tuffo. Zonta ci prova di prima, colpendo un compagno. La palla ritorna nella zona del prodotto del vivaio nerazzurro, che tenta una seconda conclusione. Sfera a lato.
19' - Caferri ci prova dopo l'errore di Cocchi in disimpegno. Destro in corsa alzato sopra la traversa da Prestia. Si fa sempre più forte la spinta del Vicenza e, di conseguenza, anche del Menti.
18' - Calligaris! Stuckler si libera di Cinquegrano con una bella finta sulla sinistra e calcia, il portiere nerazzurro respinge. Poi la difesa dell'Inter completa il lavoro iniziato dal proprio portiere.
15' - Capello tenta il primo tiro di serata. Punizione battuta da Costa a cercare l'area di rigore, con la sfera che resta lì. Il più reattivo è proprio Capello, che calcia rasoterra: Alexiou respinge.
14' - Prova ad alzare il baricentro il Vicenza, che da qualche minuto muove palla nella metà-campo dell'Inter. I nerazzurri si difendono con ordine.
8' - Primo sussulto della partita. Pellizzari sfonda a sinistra, bruciando Cinquegrano. Cross teso su cui Calligaris esce con i tempi giusti. La sua respinta però non è risolutiva: serve una bella chiusura di Kaczmarski per allontanare definitivamente il pericolo.
5' - Avvio decisamente bloccato, tanto ordine, poca voglia di rischiare da entrambe le parti.
20.31 - Fischia Luongo, via alla gara del Menti!
20.28 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, mentre il Vicenza giocherà con il tradizionale completo biancorosso..
20.25 - Stadio Menti caldissimo e, ovviamente, tutto esaurito, con quasi 12.000 spettatori. Accolto da un grande applauso Vecchi, ex di serata, per un anno e mezzo al Vicenza dal dicembre 2023 fino alla fine della scorsa stagione.
In quella che potrebbe essere una serata storica per il Vicenza, l'Inter U23 vuole indossare i panni della "guastafeste". Nella 32a giornata del girone A di Serie C la squadra di Stefano Vecchi fa visita alla capolista, che vincendo conquisterebbe aritmeticamente e con ampio anticipo la promozione in Serie B. I nerazzurri, invece, hanno bisogno di muovere la classifica per trovare un po' di respiro in ottica playoff, con la vittoria che manca dalla trasferta di Lecco di fine gennaio. All'andata finì 1-2 per i biancorossi, nonostante l'inferiorità numerica. Dopo il vantaggio iniziale di Capello, l'Inter aveva pareggiato con Kamaté su rigore in avvio di ripresa, prima della zampata decisiva di Stuckler al 89'. Questa sera Vecchi sceglie il tandem La Gumina-Lavelli in attacco, mentre Kamaté torna in mezzo al campo dopo tante settimane sull'out di destra. Sulla corsia c'è Amerighi. Ecco le formazioni ufficiali per la partita del Menti, in programma alle 20.30.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Capello, Stückler.
A disposizione: Massolo, Basso, Cappelletti, Golin, Vescovi, Cavion, Rada, Talarico, Tribuzzi, Vitale, Alessio, Rauti, Benassai.
Allenatore: Fabio Gallo
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kamaté, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli.
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Mayé, Spinaccé, Topalovic, Agbonifo, Bovo, Re Cocconi, David, Iddrissou, Berenbruch
Allenatore: Stefano Vecchi
Ammonito: Fiordilino (22')
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. di Frattamaggiore)
Assistenti: Nigri - Tomasi
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Posteraro
Autore: Alessandro Savoldi
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