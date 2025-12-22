UNION BRESCIA-INTER U23 0-0
90' - Finisce i cambi anche Vecchi: entra Venturini per Kamaté.
85' - Finisce i cambi Corini: dentro due difensori, Rizzo e Pilati, per altri due difensori, Sorensen e Armati. I due hanno avuto entrambi i crampi.
82' - Serpentina di Agbonifo e tentativo di tiro a giro. Palla che non trova lo specchio.
77' - Altro doppio cambio in casa Inter U23. Esce Bovo, ammonito, per Kaczmarski, ed esce anche Berenbruch per Spinaccé, con Agbonifo che agirà ora alle sue spalle.
70' - Cambi in casa Union. Escono Boci e Di Molfetta, dentro De Maria e Valente. Cambia poco sul piano tattico.
70' - Azione insistita dell'Inter U23. La chiude Berenbruch, in maniera poco convinta. Palla alta.
68' - Ammonito Bovo per proteste.
65' - Cambia Vecchi. Esce Lavelli per Agbonifo, dentro anche Cinquegrano per Topalovic. Adesso Inter che gioca senza riferimenti offensivi: Kamaté con Berenbruch alle spalle di Agbonifo, Cinquegrano quinto di destra.
62' - Miglior occasione della partita per il Brescia. Boci arriva sul secondo palo e da solo davanti a Raimondi spara fuori. C'è da dire, a sua discolpa, che il rimbalzo della palla non era facilissimo da gestire. Bravo anche Kamaté a disturbarlo al momento della conclusione.
60' - Di Molfetta calcia da lontanissimo. La sua conclusione viene bloccata da Raimondi.
56' - Grande occasione per l'Inter. Topalovic si fa trovare tra le linee e imbuca benissimo per Berenbrcuh. Il centrocampista controlla male e non riesce a impattare bene il pallone per sbloccare la sfida.
53' - Union Brescia vicino al vantaggio! Cazzadori si gira sul fondo e mette il traversone: Balestrero si butta dentro e incorna in anticipo su Alexiou. Raimondi bravo a parare, ottimo riflesso per lui e sfera tenuta lì in qualche modo. Sospiro di sollievo per l'Inter.
21.33 - Via alla ripresa.
21.32 - Rientrano le squadre. Non ci sono cambi.
Il primo tempo tra Inter U23 e Union Brescia finisce 0-0. La partita è stata intensa e combattuta, con tanti contrasti da una parte e dell'altra. Poche le occasioni nitide, una per l'Inter, due per l'Union. Lavelli ci ha provato su lancio di Fiordilino, bravo Gori a parare. Situazione simile in avvio per Cazzadori: il suo diagonale è sfilato a lato. Nel finale Fogliata ha cercato l'eurogol al volo: Raimondi ha respinto senza troppi problemi. La sensazione è che servirà una giocata o una situazione estemporanea per trovare il gol vittoria, da una parte o dall'altra.
21.18 - Fischia due volte Drigo, finisce 0-0 il primo tempo tra Union e Inter.
45' - Tre di recupero.
45' - Fogliata pericoloso per l'Union. Il centrocampista di Corini si alza la palla, sombrero su Fiordilino e tiro al volo. Para Raimondi, che respinge.
43' - Kamaté ci prova da lontano dopo essere rientrato sul suo sinistro: tiro altissimo, ma c'è deviazione e sarà corner.
40' - Ancora Topalovic con il destro da lontano su suggerimento di Kamaté. Il tiro dello sloveno parte debole e sfila a lato senza che Gori debba intervenire.
35' - Armati ci prova da lontano: fuori di parecchio.
30' - Fuori Vido per problema muscolare, dentro De Francescso
28' - Potenziale occasione per l'Union Brescia su cui Prestia è fondamentale. Cocchi perde palla in uscita e Balestrero può puntare la porta. Prestia salva tutto leggendo il passaggio che avrebbe messo Cisco in porta. Il suggerimento era comunque sbagliato, troppo debole.
26' - Prima chance per l'Inter. Lavelli, in modo simile a Cazzadori in precedenza, si avventa su un lancio di Fiordilino e anticipa Sorensen dopo averlo tenuto lontano con il corpo. Sul rimbalzo la conclusione di Lavelli è ben indirizzata, bravo Gori in tuffo a respingere.
25' - Timido tentativo dalla distanza di Topalovic. Palla che non spaventa Gori, che guarda la sfera uscire a lato.
22' - Angolo battuto bene da Di Molfetta. La palla resta in area con Cazzadori che restituisce a Di Molfetta per il nuovo cross. La palla è indirizzata di nuovo all'attaccante ma Prestia riesce a sporcare la traiettoria verso l'alto. Raimondi subisce fallo in uscita.
21' - Ammoniti Re Cecconi e Balestrero, i due si sono spintonati prima del calcio d'angolo.
20' - Quando si apre il campo è molto deciso il Brescia, che spinge in transizione. Bella chiusura di Fiordilino sul cross di Cisco, sarà corner.
13' - Spingono ora i padroni di casa. Vicinissimo al gol Cazzadori. L'attaccante dell'Union vince il duello con Alexiou su un lancio lungo dalle retrovie e prova a incrociare in caduta con il mancino. Diagonale che sfila vicinissimo al palo alla sinistra di Raimondi.
11' - Union Brescia pericoloso in ripartenza. I padroni di casa si distendono dopo palla persa da Bovo. Vido punta la porta ma non riesce a calciare, la palla carambola sulla sinistra dove c'è Boci. Il suo tentativo a giro viene respinto da Prestia, Fiordilino perfeziona il disimpegno.
9' - Giallo confermato dopo revisione, il centrale di Vecchi ora dovrà stare attento.
6' - Ammonito Alexiou. Il greco si è allungato la palla sullo stop ed è entrato durissimo su Cisco. FVS al lavoro su chiamata di Corini.
20.30 - Fischia Drigo! Via a Union Brescia-Inter U23!
20.28 - Squadre in campo al Rigamonti. Padroni di casa in blu, Inter U23 in bianco.
Il 2025 dell'Inter U23 si chiude allo stadio Rigamonti di Brescia. I nerazzurri fanno visita alla neonata Union Brescia, squadra terza in classifica e tra le big di questo girone A di Serie C. I nerazzurri sono reduci da un periodo complicato e non vincono da un mese. Nelle ultime quattro la squadra di Vecchi ha ottenuto solo due punti, oltre a due sconfitte. D'altro canto non se la passa tanto meglio l'Union, che ha cambiato allenatore da poco con Eugenio Corini subentrato ad Aimo Diana. Ecco le formazioni ufficiali della gara in programma alle 20.30.
UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Armati, Sørensen, Silvestri; Cisco, Balestrero, Fogliata, Boci (dal 70' De Maria); Di Molfetta (dal 70' Valente); Cazzadori, Vido (dal 30' De Francesco). A disposizione: Liverani, Damioli, Rizzo, Pilati, Facchini, Giani, Leporini, Vesentini. Allenatore: Eugenio Corini.
INTER U23 (3-4-2-1): Raimondi; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Kamatè, Bovo, Fiordilino, Cocchi; Berenbruch, Topalovic (dal 65' Cinquegrano); Lavelli (dal 65' Agbonifo). A disposizione: Galliera, Farronato, Zanchetta, Spinaccé, Stante, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Iddrissou, Kaczmarski. Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammoniti: Alexiou (6'), Re Cecconi (21'), Balestrero (21'), Bovo (68')
Arbitro: M.Drigo (sez. di Portogruaro)
Assistenti: Della Mea (sez. di Udine), Tomasi (sez. di Schio)
Quarto ufficiale: Pizzi (sez. di Bergamo)
Operatore FVS: Arshad (sez. di Bergamo)
Autore: Alessandro Savoldi
