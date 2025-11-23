TRENTO-INTER U23 0-0

28' - Rischio per Mayé e Melgrati, che non si capiscono in disimpegno. Per fortuna della squadra di Vecchi Aucelli sbaglia al momento della giocata decisiva.

27' - Fiamozzi arriva al cross dalla destra: sul fondo il traversone. Ora il Trento ha rialzato il baricentro e l'Inter U23 fatica a trovare gli attaccanti.

25' - Calcia a giro Giannotti dal limite, la palla non trova lo specchio della porta.

22' - Questa volta è l'Inter, con Kamaté, a provarci da fuori. Il numero 10 di Vecchi calcia alto.

19' - Capone di testa, servito da Pellegrini, manda a lato da buona posizione. La sua torsione non è precisa e la palla scivola via, non era facile.

17' - Tanti fischi ora di Ramondino, partita corretta ma comunque molto combattuta sul piano fisico, con il ritmo spezzettato.

12' - Ancora Sangalli al tiro da fuori. Bella combinazione del Trento e botta dalla distanza. La palla scende troppo tardi, quando ormai ha superato la traversa di Melgrati.

10' - Fase favorevole al Trento, l'Inter U23 cerca di assorbire l'impatto offensivo avversario e ripartire quando si apre il campo.

9' - Corner per il Trento. Chiude l'azione Giannotti: altissima la sua conclusione.

7' - Reazione Trento dopo lo squillo di Agbonifo. Dopo una mischia decisamente confusa, la palla carambola sui piedi di Sangalli. Altissimo il tiro al volo del centrocampista trentino.

6' - Occhio all'Inter U23, ci prova Agbonifo! Buona chance per lui, che, servito in profondità da Kaczmarski, calcia rasoterra in diagonale. La posizione è piuttosto defilata, Tommasi respinge. Sulla respinta Kamaté non impatta bene il pallone.

2' - Grande intensità in mezzo al campo, tanti duelli e tanti contrasti sin dalle prime battute. Prova a impostare ora il Trento.

12.32 - Fischia Ramondino, si comincia. Primo pallone per i padroni di casa.

12.28 - Ci siamo! Squadre in campo, tra poco si parte.

12.25 - Pochi minuti al calcio d'inizio al Briamasco, con le squadre che sono tornate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi. L'Inter U23 giocherà in bianco, i padroni di casa invece in maglia blu.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi riparte, dopo la sosta nazionali, da Trento. Per i nerazzurri è uno scontro diretto, visto che i gialloblù hanno solo 2 punti in meno in classifica, seppur con una partita in più. Ad allenare i padroni di casa è Luca Tabbiani. La sua squadra è imbattuta da due mesi, dal 21 settembre, quando ha perso con il Lecco. Da allora tre vittorie e sei pareggi, compreso il pesantissimo punto conquistato contro il Vicenza. Ecco le scelte di Tabbiani e Vecchi per la 15a giornata di Serie C, calcio d'inizio alle ore 12.30.

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca, Trainotti, Corradi, Fiamozzi; Aucelli, Sangalli, Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. A disposizione: Barlocco, Rubboli, Meconi, Cappelletti, Fossati, Benedetti, Corallo, Chinetti. Allenatore: Luca Tabbiani

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate, David; Agbonifo, Lavelli. A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Spinaccè, Topalovic, Bovo, Zouin, Re Cecconi, Iddrissou, Zuberek, Ballo, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.



Arbitro: Fabrizio Ramondino (sez. di Palermo)

Assistenti: Michele Decorato (sez. di Cosenza), Alberto Mandarino (sez, di Alba - Bra)

Quarto ufficiale: Roberto Lovison (sez. di Padova)

Operatore FVS: Paolo Tomasi (sez. di Schio)