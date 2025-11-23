Il 'giorno dei giorni', come lo definirebbe un grande interista come Luciano Ligabue, è arrivato. Dopo tanta attesa, il derby day che porterà al faccia a faccia storico tra Inter e Milan in quel di San Siro è già iniziato da diverse ore, a Milanello come al BPER Training Center. La domenica, cerchiata in rosso sul calendario già settimane fa, per i nerazzurri è iniziata con il ritrovo mattutino dei ragazzi di Chivu alla Pinetina, dove alle 9.45 si sono riuniti per la colazione per poi scendere sui campetti di Appiano intorno alle 11.

Durante la sessione di rifinitura, tra una sgambata e l'altra Chivu ha cercato le risposte agli ultimi dubbi di formazione. Secondo le ultime informazioni rese note da Sport Mediaset, il tecnico romeno ha mischiato le carte e non ha ancora preso una decisione definitiva che arriverà tra qualche ora, nel pomeriggio. Due i grandi dubbi: quello che riguarda la pedina centrale della difesa da schierare, posizione per la quale è Acerbi il giocatore in vantaggio sui colleghi Bisseck e De Vrij, e quello sulla mezz'ala destra da schierare con Zielinski più avanti rispetto a Sucic. Al netto dei dubbi, non si discute la certezza ThuLa davanti e sarà Carlos Augusto a sostituire l'infortunato Dumfries. Il brasiliano sarà speculare a Dimarco.