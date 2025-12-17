HELLAS VERONA-INTER 2-0

Marcatori: Akale (18'), Szimionas (23')

24' - Reazione Inter con Mancuso! Il centrocampista di Carbone prova la serpentina ed entra in area di rigore palla al piede. Il suo destro viene sporcato dal guantone di Castagnini, che devia sul primo palo. Bravo qui l'estremo difensore a non farsi sorprendere.

IL GOL - Azione insistita sulla sinistra del Verona, alla fine la palla arriva in area di rigore a Vermesan. Spalle alla porta, l'attaccante di Sammarco è bravo a far filtrare il pallone in area di rigore, dove c'è Szimionas. Il centrocampista romeno è marcato stretto da Marello ma riesce a girarsi e batte ancora una volta un Farronato che nulla poteva sulla conclusione avversaria.

23' - Raddoppio gialloblù: è Szimionas a battere Farronato per il 2-0.

IL GOL - Palla lunga del Verona su cui Mackiewicz e Breda pasticciano. Alla fine sulla seconda palla arriva prima l'Hellas, che si distende e riesce a sfruttare la superiorità numerica in contropiede. Sulla sinistra sopraggiunge Akale che, con il mancino, calcia in diagonale e batte un incolpevole Farronato: 1-0 per i padroni di casa.

18' - Gol del Verona. La sblocca Akale, 1-0.

15' - Timida sortita dell'Inter. Mosconi premia la sovrapposizione di Conti sulla destra, che mette in mezzo. Il pallone basso è preda facile per Castagnini.

12' - Akale ci prova da fuori. L'attaccante di casa slalomeggia sulla sinistra, rientra sul destro e triangola con Monticelli. Una volta chiuso l'uno-due prova il tiro da lontano, con la palla che però è alta sopra la traversa.

10' - Grossa chance per l'Hellas sul corner battuto da Feola. Popovic arriva in anticipo sul secondo palo ma non riesce a colpire bene in spaccata. La sfera resta lì e Farronato è bravo in uscita bassa a spostare il pallone, prima di subire fallo. Si resta 0-0.

9' - Poche emozioni in questo avvio. Attenzione però al corner per il Verona dopo il cross deviato di Vermesan.

2' - Subito De Battisti pericoloso, anche se in fuorigioco. Tutto fermo quindi dopo il diagonale insidioso dell'attaccante scaligero.

16.02 - Fischia Lovison: via alla gara!

15.58 - Squadre in campo a Verona: padroni di casa in maglia blu, Inter invece con la difesa da trasferta bianca.

Il cammino dell'Inter Primavera continua a Verona, dove la squadra di Carbone va a caccia di punti preziosi per consolidare il piazzamento in zona playoff e mettere pressione sulla Fiorentina capolista. Attualmente i nerazzurri sono quarti, ma hanno un punto e una partita in meno di Roma e Parma, rispettivamente seconda e terza: vincendo supererebbero entrambe. Discorso diverso per i viola, a +3 sull'Inter con lo stesso numero di gare giocate. Ecco intanto le formazioni ufficiali per la sfida di oggi dei nerazzurri, valida per la 16a giornata e in programma alle 16.00.

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Monticelli, Szimionas, Yildiz, Peci, De Battisti; Vermesan, Akale. A disposizione: Tommasi, Garofalo, Martini, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Tagne, Yildiz, Mussola, Casagrande, Barry. Allenatore: Paolo Sammarco

INTER (4-3-3): Farronato; Marello, Breda, Mackiewicz, Conti; Venturini, Cerpelletti, Mancuso; Moressa, Kukulis, Mosconi. A disposizione: Pentima, Galliera, Della Mora, Pinotti, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Vukoje, Carrara, Peletti, Slatina. Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: R. Lovison (sez. di Padova)

Assistenti: B.Mamouni (sez. di Tolmezzo), M.Munitello (sez. di Gradisca d'Isonzo)