INTER-LAZIO 0-2

Marcatori: Bordon (9'), Sulejmani (18')

35' - Rigore per l'Inter! Bordoni interviene El Mahboubi e l'arbitro indica il dischetto. Più di qualche dubbio in realtà sulla decisione arbitrale.

28' - Ammonito Zouin. L'esterno nerazzurro scivola e travolge Santagostino.

26' - Conclusione di Marello da fuori: tiro alto. Brutto avvio per l'Inter, che fatica a creare palle gol e spesso soffre il gioco in verticale della Lazio

20' - Vicino al gol Venturini: il suo colpo di testa attraversa lo specchio della porta e non entra, sfilando sul secondo palo.

IL GOL - Lancio lungo per Serra, che attacca la profondità, addomestica e punta la porta. A rimorchio arriva Sulejmani, che, servito, prova la conclusione di prima. Non serve il rientro di Ballo, che cerca di disturbare l'attaccante biancoceleste: la palla termina in rete. Da capire chi ha toccato il pallone tra l'attaccante laziale e il terzino destro nerazzurro.

18' - Raddoppia la Lazio: 0-2 di Sulejmani.

16' - Calvani prova il mancino da fuori area: respinge Taho in tuffo. Il tiro era ben indirizzato ma non potentissimo.

15' - Ballo crossa a mezz'altezza dalla destra sullo scarico di El Mahboubi. Zarate si inserisce e di prima prova la conclusione. Bordon smorza e poi subisce fallo di Zarate, che sullo slancio aveva provato a ribadire in rete.

12' - Zouin raccoglie sul secondo palo un cross di Marello su situazione di corner. Dribbling e sinistro strozzato sul primo palo: blocca a terra Pannozzo.

IL GOL - Punizione dalla sinistra ben battuta da Serra verso il centro dell'area. Bordon sfrutta la sua grande prestaziona fisica e di testa incorna verso la porta. Il suo colpo di testa è ben indirizzato, Taho tocca ma non basta: biancocelesti avanti.

9' - Gol della Lazio. Bordon di testa segna lo 0-1.

6' - Avvio senza grandi acuti da una parte e dall'altra. Leggermente meglio l'Inter, con diversi tentativi individuali di Zouin ed El Mahboubi.

13.00 - Si comincia: è iniziata Inter-Lazio.

12.57 - Squadre in campo al Konami Centre. Inter in nerazzurro, Lazio in completo bianco.

Dopo l'eliminazione in Youth League per mano del Benfica l'Inter Primavera di Benny Carbone vuole subito reagire in campionato. I nerazzurri ospitano la Lazio al Konami Centre in quello che può essere uno snodo fondamentale per il loro campionato. L'Inter infatti è scivolata al decimo posto in classifica, che vorrebbe dire stare fuori dai play-off. Necessario quindi trovare i tre punti oggi per restare a contatto con le prime sei. Carbone si affida al solito 4-3-3 con Mancuso falso nueve, al suo fianco Zouin e El Mahboubi. Ecco le formazioni ufficiali della gara in programma oggi alle 13.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate; El Mahboubi, Mancuso, Zouin.

A disposizione: Farronato, Kartelo, Putsen, Kukulis, Nenna, Virtuani, Breda, Williamson, Gjeci, Slatina, Konteh

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Zouin (28')

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Bordoni, Bordon, Ciucci; Calvani; Ferrari, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Sulejmani, Serra

A disposizione: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Morelli, Pernaselci, Fernandes

Allenatore: Francesco Punzi

Arbitro: Massari (sez. di Torino)

Assistenti: Montanelli, Schirinzi