OSPITALETTO-INTER U23 0-0

Fischia due volte Palmieri: si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Inter U23 che ha sfiorato il gol dopo pochi secondi, poi occasioni migliori per l'Ospitaletto.

45' - Recupero al Corioni di Ospitaletto: un minuto. Negli ultimi minuti nessuna grande emozione.

34' - Ancora Cinquegrano provvidenziale. Questa volta interviene sulla linea e salva l'Inter U23. A calciare era stato Tunjov, dopo lo slalom tra le maglie bianche della squadra di Vecchi.

30' - Stante prova su cross di Topalovic da corner. Palla lontanissima dal bersaglio grosso.

23' - Momento complicato adesso per l'Inter U23, con Cinquegrano che salva tutto. Cross di Gualandris per Pollio. Il suo tiro a botta sicura viene alzato dal difensore sopra la traversa con un prodigioso intervento in scivolata.

20' - Fase di studio al Corioni, dopo un buon avvio dell'Inter U23.

14' - Si iscrive alla partita anche la squadra di casa. Torri calcia a incrociare: il pallone sfila davanti alla porta oggi difesa da Melgrati senza trovare la porta.

12' - Ancora Agbonifo! Questa volta Diop respinge il tiro del giocatore nerazzurro prima che possa arrivare a destinazione.

1' - L'avvio dell'Inter U23 è positivo: va vicino al gol Agbonifo, oggi schierato come quinto di destra. Bravo con i piedi Raffaelli a proteggere la sua porta.

20.32 - Inizia la sfida di Ospitaletto. Inter U23 in maglia bianca

20.29 - Pochi minuti al via allo stadio Gino Corioni di Ospitaletto.

L'Inter U23 torna in campo per la Coppa Italia Serie C: di fronte l'Ospitaletto Franciacorta. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 5 ottobre in campionato, quando a Monza finì 2-2 nel più spettacolare dei modi, con un gol di Zuberek in pieno recupero. Oggi le due compagini si affrontano per conquistare un posto agli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali, con il calcio d'inizio previsto per le 20.30.

OSPITALETTO (4-4-2): Raffaelli; Casali, Diop, Possenti, Sinn; Gualandris, Ievoli, Pollio, Tunjov; Orlandi, Torri. A disposizione: Sonzogni, Bevilacqua, Regazzetti, Messaggi, Gobbi, Pavanello, Contessi, Panatti, Sina, Guarneri, Mazza, Nahrudnyy, Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Agbonifo, Topalovic, Fiordilino, Berenbruch, David; Mosconi, Iddrissou. A disposizione: Raimondi, Galliera, Avitabile, Cocchi, Mayé, Kamate, Prestia, La Gumina, Zarate, Cerpelletti, Kaczmarski, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. di Brindisi)
Assistenti: Matteo Nigri (sez. di Trieste), Marco Munitello (sez. di Gradisca d'Isonzo)
Quarto ufficiale: Maksym Frasynyak (sez. di Gallarate)

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 21:18
Autore: Alessandro Savoldi
vedi letture
Print