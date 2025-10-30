Nella notte in cui gli interisti si interrogavano su quanto sarebbe pesata l'assenza di MkhitaryanPetar Sucic è tornato titolare dal 1' e ha dato la sua risposta. Primo gol con l'Inter, una prodezza. E Chivu che esplode di gioia. 

Secondo Tuttosport il croato è ormai una delle giovani certezze a disposizione dell'allenatore rumeno. Non così sorridente di solito, al momento del gol è stato sommerso dall'abbraccio dei compagni e ha mostrato un sorriso largo come San Siro

