Nella notte in cui gli interisti si interrogavano su quanto sarebbe pesata l'assenza di Mkhitaryan, Petar Sucic è tornato titolare dal 1' e ha dato la sua risposta. Primo gol con l'Inter, una prodezza. E Chivu che esplode di gioia.

Secondo Tuttosport il croato è ormai una delle giovani certezze a disposizione dell'allenatore rumeno. Non così sorridente di solito, al momento del gol è stato sommerso dall'abbraccio dei compagni e ha mostrato un sorriso largo come San Siro.