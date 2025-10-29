Dopo le polemiche arbitrali del Maradona, Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare il match di questa sera tra Inter e Fiorentina. Appuntamento che arriva nel giorno seguente alla tragedia nei pressi di Appiano che ha coinvolto anche il secondo portiere Josep Martinez: "Siamo professionisti, sappiamo che la partita più importante è quella di oggi. Abbiamo lavorato per fare una buona gara", esordisce il tecnico nerazzurro.

Cosa ti aspetti da Bisseck?

"Ho tanti difensori bravi, lui è una soluzione valida. L'avevamo provato centrale in Belgio nel secondo tempo ed è andata abbastanza bene, vedremo oggi. Ha le caratteristiche per fare quel ruolo".

Calhanoglu non lo togli mai. È indispensabile?

"È un giocatore importante, che ha fatto vedere il suo valore e lo sta dimostrando. Abbiamo altre alternative in quel ruolo come Barella e Zielinski, quando si convince ad essere utile in quel ruolo (ride, ndr). Possono fare più ruoli e mi fa piacere averli a disposizione".

L'Inter deve capire i momenti della partita?

"C'è un'autocontrollo e un'autodisciplina in cui si può migliorare perché non possiamo subire o cascare nelle ingiustizie o in quelle che noi reputiamo come cose negative durante la partite. Bisogna essere presenti mentalmente per 100 minuti, non possiamo farci sfuggire momenti importanti che determinano l'andamento della partita".