Hellas Verona-Inter, gara valida per la decima giornata della Serie A 2025/26, sarà visibile in esclusiva su DAZN. I tifosi potranno seguire la sfida dello stadio 'Marcantonio Bentegodi', in programma domenica 2 novembre alle 12.30, sulla piattaforma tramite l'app su smart TV e su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.